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Джейлен Кратчер стал игроком «Нового Орлеана»

«Пеликанс» подписали двусторонний контракт с Джейленом Кратчером.

Разыгрывающий защитник (25 лет, 185 см) получил возможность проявить себя на уровне НБА в концовке сезона-2024/25.

Кратчер в нынешнем сезоне сыграл в 18 матчах G-лиги за «Бирмингем», набирая в среднем 16,8 очка, 3,1 подбора и 6,3 передачи при 45,8% с игры и 35,7% из-за дуги.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт журналиста HoopsHype Майкла Скотто в соцсети X
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Джейлен Кратчер
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