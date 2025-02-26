Джейлен Кратчер стал игроком «Нового Орлеана»

«Пеликанс» подписали двусторонний контракт с Джейленом Кратчером.

Разыгрывающий защитник (25 лет, 185 см) получил возможность проявить себя на уровне НБА в концовке сезона-2024/25.

Кратчер в нынешнем сезоне сыграл в 18 матчах G-лиги за «Бирмингем», набирая в среднем 16,8 очка, 3,1 подбора и 6,3 передачи при 45,8% с игры и 35,7% из-за дуги.