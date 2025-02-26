Клэй Томпсон отдал чемпионский перстень 2022 года врачу, который восстановил его ахиллово сухожилие

Клэй Томпсон подарил свой чемпионский перстень доктору Ричарду Феркелю.

Атакующий защитник «Далласа » Клэй Томпсон вручил чемпионский перстень, который он завоевал в составе «Голден Стэйт » в 2022 годе, легендарному доктору Ричарду Феркелю, который восстановил ахиллово сухожилие Клэя в ноябре 2020 года.

«Без тебя я бы не стал вторым по результативности в чемпионской команде. Я никогда не могу сполна тебя отблагодарить. Я даже не думал, что это возможно», – произнес Томпсон.

Феркель также прославился тем, что восстановил лодыжку Стефена Карри в 2012 году.