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Клэй Томпсон отдал чемпионский перстень 2022 года врачу, который восстановил его ахиллово сухожилие

Клэй Томпсон подарил свой чемпионский перстень доктору Ричарду Феркелю.

Атакующий защитник «Далласа» Клэй Томпсон вручил чемпионский перстень, который он завоевал в составе «Голден Стэйт» в 2022 годе, легендарному доктору Ричарду Феркелю, который восстановил ахиллово сухожилие Клэя в ноябре 2020 года.

«Без тебя я бы не стал вторым по результативности в чемпионской команде. Я никогда не могу сполна тебя отблагодарить. Я даже не думал, что это возможно», – произнес Томпсон.

Феркель также прославился тем, что восстановил лодыжку Стефена Карри в 2012 году.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница журналиста The Athletic Сэма Эмика в соцсети X
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