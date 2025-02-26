Кевин Дюрэнт: «Не думаю, что люди забудут о моем переходе в «Уорриорз», но мне наплевать»
Кевин Дюрэнт объяснил, почему не захотел возвращаться в «Голден Стэйт».
«Не думаю, что люди забудут о моем переходе в «Уорриорз», но мне наплевать. Мы творили невероятные вещи, это были самые веселые моменты в моей жизни.
Я хочу, чтобы моя карьера закончилась на моих условиях. Это единственное, чего я хочу. Я не захотел возвращаться в «Уорриорз». Такой игрок, как я, дорого стоит. Если я перейду к вам, в вашей команде начнется новая эпоха», – сказал форвард «Финикса» в подкасте Дрэймонда Грина.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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