Кевин Дюрэнт: «Не думаю, что люди забудут о моем переходе в «Уорриорз», но мне наплевать»

Кевин Дюрэнт объяснил, почему не захотел возвращаться в «Голден Стэйт».

«Не думаю, что люди забудут о моем переходе в «Уорриорз», но мне наплевать. Мы творили невероятные вещи, это были самые веселые моменты в моей жизни.

Я хочу, чтобы моя карьера закончилась на моих условиях. Это единственное, чего я хочу. Я не захотел возвращаться в «Уорриорз». Такой игрок, как я, дорого стоит. Если я перейду к вам, в вашей команде начнется новая эпоха», – сказал форвард «Финикса» в подкасте Дрэймонда Грина.