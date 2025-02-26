Джини Басс: «Лейкерс» не хотели обменивать Энтони Дэвиса»

Джини Басс заявила, что «Лейкерс» не хотели обменивать Энтони Дэвиса.

«В лиге есть определенные игроки, о которых каждый руководитель думает: «Нет никаких шансов, что я когда-либо заполучу этого игрока в свою команду». Это невозможно, если только вы не выберете такую ​​звезду на драфте, обычно они не переходят.

Когда появилась возможность, мы не хотели обменивать Энтони Дэвиса . Он был нашим надежным игроком, нам пришлось многим пожертвовать, чтобы заполучить Луку.

Я вспоминаю последний раз, когда я видела Кобе живым, примерно за месяц до его смерти. Он привел Джиджи на матч «Лейкерс», чтобы посмотреть на игру Луки , потому что Лука был любимым игроком Джиджи. Я знаю, что Кобе и Джиджи были бы счастливы от того, что Лука теперь является игроков «Лейкерс », — сказала владелица клуба.