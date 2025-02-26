Джини Басс: «Лейкерс» не хотели обменивать Энтони Дэвиса»
Джини Басс заявила, что «Лейкерс» не хотели обменивать Энтони Дэвиса.
«В лиге есть определенные игроки, о которых каждый руководитель думает: «Нет никаких шансов, что я когда-либо заполучу этого игрока в свою команду». Это невозможно, если только вы не выберете такую звезду на драфте, обычно они не переходят.
Когда появилась возможность, мы не хотели обменивать Энтони Дэвиса. Он был нашим надежным игроком, нам пришлось многим пожертвовать, чтобы заполучить Луку.
Я вспоминаю последний раз, когда я видела Кобе живым, примерно за месяц до его смерти. Он привел Джиджи на матч «Лейкерс», чтобы посмотреть на игру Луки, потому что Лука был любимым игроком Джиджи. Я знаю, что Кобе и Джиджи были бы счастливы от того, что Лука теперь является игроков «Лейкерс», — сказала владелица клуба.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал The Rich Eisen Show
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