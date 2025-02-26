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Леброн Джеймс набрал 16 очков в 4-й четверти матча с «Мэверикс». В его активе 27+12+3

Леброн Джеймс отличился в ключевые моменты матча с «Далласом».

Форвард «Лейкерс» набрал 16 очков в заключительной четверти победного матча с «Мэверикс» (107:99).

Всего на счету 40-летнего баскетболиста 27 очков (11 из 17 с игры), 12 подборов и 3 передачи за 37 минут.

Экс-игрок «Далласа» Лука Дончич набрал 19 очков, 15 подборов и 12 передач.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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