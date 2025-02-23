Мэджик Джонсон: «Если «Лейкерс» продолжат в том же духе, у них будет реальный шанс на финал конференции»
Мэджик Джонсон отреагировал на победу «Лейкерс» над «Наггетс» (123:100).
Ранее легендарный баскетболист отметил сложный и показательный ближайший график команды, включающий встречи с потенциальными соперниками по плей-офф – «Денвером», «Далласом», «Миннесотой» и «Клипперс».
«Большая победа. Эта игра доказывает, что Лука Дончич, Леброн Джеймс и Остин Ривз могут вместе раскрываться в нападении Джей Джей Редика. Руи Хатимура тоже сильно помог.
Отличное выступление на обеих сторонах площадки. Если «Лейкерс» продолжат в том же духе, у них будет реальный шанс на попадание в финал Западной конференции.
Редик отлично организует обе стороны площадки. У «Лейкерс» серьезный арсенал в нападении с учетом 32 очков Луки и 20 и более от других игроков.
Теперь нужно готовиться к «Мэвс», – заключил Джонсон.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Мэджика Джонсона
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости