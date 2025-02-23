Мэджик Джонсон: «Если «Лейкерс» продолжат в том же духе, у них будет реальный шанс на финал конференции»

Мэджик Джонсон отреагировал на победу «Лейкерс» над «Наггетс» (123:100).

Ранее легендарный баскетболист отметил сложный и показательный ближайший график команды, включающий встречи с потенциальными соперниками по плей-офф – «Денвером », «Далласом », «Миннесотой» и «Клипперс ».

«Большая победа. Эта игра доказывает, что Лука Дончич , Леброн Джеймс и Остин Ривз могут вместе раскрываться в нападении Джей Джей Редика . Руи Хатимура тоже сильно помог.

Отличное выступление на обеих сторонах площадки. Если «Лейкерс » продолжат в том же духе, у них будет реальный шанс на попадание в финал Западной конференции.

Редик отлично организует обе стороны площадки. У «Лейкерс » серьезный арсенал в нападении с учетом 32 очков Луки и 20 и более от других игроков.

Теперь нужно готовиться к «Мэвс», – заключил Джонсон.