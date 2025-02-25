Дориан Финни-Смит: «Получаю неприлично открытые броски с передач Дончича и Джеймса»
Дориан Финни-Смит обрисовал игру в составе «Лейкерс».
Форвард идет с показателем плюс/минус «+163» после переезда в Лос-Анджелес.
«На эти цифры начинаешь смотреть, когда не идут броски. Я рад, что приношу пользу на паркете. Надеюсь, что это продолжится.
Получаю неприлично открытые броски с передач Луки Дончича и Леброна Джеймса.
Все в команде очень взбудоражены предстоящим матчем с «Далласом». Лука тоже, полагаю, будет на взводе. Но мы его поддержим. Это будет сложный матч, Джейсон Кидд подготовит их к борьбе. Нам нужно будет не уступить в энергичности», – заключил Финни-Смит.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Дэниела Старкэнда
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