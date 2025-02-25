Дориан Финни-Смит: «Получаю неприлично открытые броски с передач Дончича и Джеймса»

Дориан Финни-Смит обрисовал игру в составе «Лейкерс».

Форвард идет с показателем плюс/минус «+163» после переезда в Лос-Анджелес.

«На эти цифры начинаешь смотреть, когда не идут броски. Я рад, что приношу пользу на паркете. Надеюсь, что это продолжится.

Получаю неприлично открытые броски с передач Луки Дончича и Леброна Джеймса .

Все в команде очень взбудоражены предстоящим матчем с «Далласом ». Лука тоже, полагаю, будет на взводе. Но мы его поддержим. Это будет сложный матч, Джейсон Кидд подготовит их к борьбе. Нам нужно будет не уступить в энергичности», – заключил Финни-Смит .