Джей Джей Редик: «Лука, круто, что ты вернулся. Все, кто опекал Йокича, были шикарны»
Джей Джей Редик похвалил команду после победы над «Денвером».
«Лейкерс» выложили речь тренера в раздевалке.
«Утром мы говорили о том, что идем на войну, о готовности умирать на площадке. Я был так заряжен, что не мог сомкнуть глаза даже на секунду. Перед матчем лежал на полу, делал дыхательные упражнения и представлял, как все будет. Но вы были еще лучше.
Скамейка выступила здорово, все внесли свой вклад. Лука, круто, что ты вернулся. Первая защитная сборная.
Руи, Вандо, До, Брон. Все, кто опекали Йокича сегодня, были шикарны. Это было великолепно.
Весь сезон говорю о вере и убежденности. Надеюсь, что сегодня вам самим понравилось. Если мы будем действовать так же упорно до конца сезона, у нас все будет отлично. Это должно укрепить вашу веру, как укрепило мою», – заключил Редик.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Лейкерс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости