Джей Джей Редик: «Лука, круто, что ты вернулся. Все, кто опекал Йокича, были шикарны»

Джей Джей Редик похвалил команду после победы над «Денвером».

«Лейкерс » выложили речь тренера в раздевалке.

«Утром мы говорили о том, что идем на войну, о готовности умирать на площадке. Я был так заряжен, что не мог сомкнуть глаза даже на секунду. Перед матчем лежал на полу, делал дыхательные упражнения и представлял, как все будет. Но вы были еще лучше.

Скамейка выступила здорово, все внесли свой вклад. Лука, круто, что ты вернулся. Первая защитная сборная.

Руи, Вандо, До, Брон . Все, кто опекали Йокича сегодня, были шикарны. Это было великолепно.

Весь сезон говорю о вере и убежденности. Надеюсь, что сегодня вам самим понравилось. Если мы будем действовать так же упорно до конца сезона, у нас все будет отлично. Это должно укрепить вашу веру, как укрепило мою», – заключил Редик.