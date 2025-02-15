Билл Симмонс: «Оклахоме» стоит обменять весь свой запас пиков на Купера Флэгга»

Билл Симмонс считает, что «Тандер» стоит обменять все свои пики на Купера Флэгга.

«Что они собираются делать со всеми этими пиками? Возможно, настал тот год, когда «Оклахома» получит 7-й, 8-й или 9-й пик от «Филадельфии», добавит к нему еще восемь пиков и просто скажет: «Дайте нам Купера Флэгга »?

Допустим, «Шарлотт» получит первый номер драфта. Они могут обменять его «Оклахоме» на самой большой запас пиков в истории, чтобы просто опуститься на шесть строчек ниже.

«Оклахоме» нужно провести четырехчасовое совещание по этому поводу. Купер Флэгг очень хорош, но им нужно серьезно подумать об этом, потому что это не то же самое, что выменять игрока уровня Виктора Вембаньямы», – добавил он.