22 очка и 4 подбора от Виктора Лахина помогли Клемсону обыграть Дьюк Купера Флэгга

Виктор Лахин провел один из лучших матчей в NCAA.

Центровой Клемсона набрал рекордные для себя в сезоне 22 очка (9/12 с игры и 4/6 с линии), 4 подбора и 3 блок-шота за 27 минут во встрече с Дьюком Купера Флэгга.

«Тайгерс» выиграли со счетом 77:71 и прервали 16-матчевую победную серию «Блю Дэвилс».