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22 очка и 4 подбора от Виктора Лахина помогли Клемсону обыграть Дьюк Купера Флэгга

Виктор Лахин провел один из лучших матчей в NCAA.

Центровой Клемсона набрал рекордные для себя в сезоне 22 очка (9/12 с игры и 4/6 с линии), 4 подбора и 3 блок-шота за 27 минут во встрече с Дьюком Купера Флэгга.

«Тайгерс» выиграли со счетом 77:71 и прервали 16-матчевую победную серию «Блю Дэвилс».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: B/R Hoops
logoNCAA
университет Дьюк
университет Клемсон
Виктор Лахин
logoБаскетбол - видео
Купер Флэгг
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