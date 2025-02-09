22 очка и 4 подбора от Виктора Лахина помогли Клемсону обыграть Дьюк Купера Флэгга
Виктор Лахин провел один из лучших матчей в NCAA.
Центровой Клемсона набрал рекордные для себя в сезоне 22 очка (9/12 с игры и 4/6 с линии), 4 подбора и 3 блок-шота за 27 минут во встрече с Дьюком Купера Флэгга.
«Тайгерс» выиграли со счетом 77:71 и прервали 16-матчевую победную серию «Блю Дэвилс».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: B/R Hoops
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