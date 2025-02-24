Джимми Батлер о первом домашнем матче в составе «Уорриорз»: «Теперь мне надо найти, где жить»
Джимми Батлер произнес неожиданные слова после победы над «Далласом».
«Уорриорз» вернулись из выездного турне и впервые сыграли дома после обмена защитника из «Хит» перед дедлайном в начале февраля.
«Вот и первая победа на домашней арене. Это не может не радовать. Но теперь мне надо найти, где жить. Мне пока негде тут жить», – признался звездный баскетболист НБА.
«Голден Стэйт» победил 126:102, в активе Джимми 18 очков, 3 подбора и 5 передач.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Fadeaway World
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