Джимми Батлер о первом домашнем матче в составе «Уорриорз»: «Теперь мне надо найти, где жить»

Джимми Батлер произнес неожиданные слова после победы над «Далласом».

«Уорриорз» вернулись из выездного турне и впервые сыграли дома после обмена защитника из «Хит» перед дедлайном в начале февраля.

«Вот и первая победа на домашней арене. Это не может не радовать. Но теперь мне надо найти, где жить. Мне пока негде тут жить», – признался звездный баскетболист НБА .

«Голден Стэйт » победил 126:102, в активе Джимми 18 очков, 3 подбора и 5 передач.