Чендлер Парсонс: «Приход Джимми Батлера не делает «Уорриорз» претендентами на титул»

Чендлер Парсонс не уверен в успешности обмена Джимми Батлера.

Бывший форвард «Майами » перешел в «Голден Стэйт ».

«Запад настолько хорош, что это кажется шагом в сторону, а не вперед. Не думаю, что его переход сделает их претендентами на титул.

Им все равно будет тяжело пройти «Тандер», «Наггетс», «Рокетс», «Гриззлис», «Лейкерс » и «Мэверикс».

Эти команды все еще лучше. Это серьезный ход. Джимми включится в борьбу. Но что будет с их раздевалкой, когда успех не придет? Когда они станут проигрывать?

Будет интересно взглянуть на это», – заключил Парсонс .