Чендлер Парсонс: «Приход Джимми Батлера не делает «Уорриорз» претендентами на титул»
Чендлер Парсонс не уверен в успешности обмена Джимми Батлера.
Бывший форвард «Майами» перешел в «Голден Стэйт».
«Запад настолько хорош, что это кажется шагом в сторону, а не вперед. Не думаю, что его переход сделает их претендентами на титул.
Им все равно будет тяжело пройти «Тандер», «Наггетс», «Рокетс», «Гриззлис», «Лейкерс» и «Мэверикс».
Эти команды все еще лучше. Это серьезный ход. Джимми включится в борьбу. Но что будет с их раздевалкой, когда успех не придет? Когда они станут проигрывать?
Будет интересно взглянуть на это», – заключил Парсонс.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Run It Back
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