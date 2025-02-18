Тим Хардуэй – Джимми Батлеру: «Ты ребенок. Ты плакса»
Тим Хардуэй назвал Джимми Батлера «плаксой».
«Я не согласен с поведением Джимми Батлера.
Ты связан контрактом. Ты ребенок. Ты плакса, потому что тебе сказали «нет». Раньше нам все время говорили «нет», и мы знали, как это воспринимать. Ничего не поделаешь.
Есть вопрос. Ты получаешь ответ «да» или «нет». Тебе может не нравиться ответ, но ты не можешь отступить и навредить команде», – сказал член Зала славы.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт SiriusXM NBA Radio в соцсети X
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