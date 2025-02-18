Тим Хардуэй – Джимми Батлеру: «Ты ребенок. Ты плакса»

Тим Хардуэй назвал Джимми Батлера «плаксой».

«Я не согласен с поведением Джимми Батлера .

Ты связан контрактом. Ты ребенок. Ты плакса, потому что тебе сказали «нет». Раньше нам все время говорили «нет», и мы знали, как это воспринимать. Ничего не поделаешь.

Есть вопрос. Ты получаешь ответ «да» или «нет». Тебе может не нравиться ответ, но ты не можешь отступить и навредить команде», – сказал член Зала славы.