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Брайан Уиндхорст: «Джимми Батлер сейчас в самом разгаре медового месяца с «Уорриорз»

По словам Брайана Уиндхорста, Джимми Батлер в восторге от перехода в «Уорриорз».

«По словам людей из окружения Джимми Батлера, он сейчас в самом разгаре медового месяца с «Уорриорз».

Ему все нравится, ему нравится играть со Стефом Карри, ему нравится играть под руководством Стива Керра, ему нравится играть под руководством генерального менеджера Майка Данливи, своего бывшего партнера по команде.

Ситуация полностью отличается от той, что была в «Майами». «Хит» действуют немного как армия, «Уорриорз» заботятся о своих игроках, у них другие отношения с игроками, и Джимми это нравится», – сказал инсайдер ESPN.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Vito Corleonie в соцсети X
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logoНБА
logoСтефен Карри
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