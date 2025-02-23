Брайан Уиндхорст: «Джимми Батлер сейчас в самом разгаре медового месяца с «Уорриорз»

По словам Брайана Уиндхорста, Джимми Батлер в восторге от перехода в «Уорриорз».

«По словам людей из окружения Джимми Батлера , он сейчас в самом разгаре медового месяца с «Уорриорз».

Ему все нравится, ему нравится играть со Стефом Карри , ему нравится играть под руководством Стива Керра , ему нравится играть под руководством генерального менеджера Майка Данливи , своего бывшего партнера по команде.

Ситуация полностью отличается от той, что была в «Майами ». «Хит» действуют немного как армия, «Уорриорз» заботятся о своих игроках, у них другие отношения с игроками, и Джимми это нравится», – сказал инсайдер ESPN.