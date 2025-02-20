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Тим Хардуэй: «Джимми Батлер не был травмирован. Он просто пропускал матчи»

Тим Хардуэй заявил, что Джимми Батлер пропускал матчи, хотя не был травмирован.

«Единственное, чего хотел Пэт Райли, — чтобы Джимми Батлер играл больше матчей. Это все, чего он хотел, — больше матчей.

Джимми не хотел играть. Джимми хотел продолжать делать то, что он всегда делал — пропускать матчи. Он не был травмирован. Он просто пропускал матчи», – заявил 5-кратный участник Матча всех звезд.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Gil’s Arena
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