Тим Хардуэй: «Джимми Батлер не был травмирован. Он просто пропускал матчи»
Тим Хардуэй заявил, что Джимми Батлер пропускал матчи, хотя не был травмирован.
«Единственное, чего хотел Пэт Райли, — чтобы Джимми Батлер играл больше матчей. Это все, чего он хотел, — больше матчей.
Джимми не хотел играть. Джимми хотел продолжать делать то, что он всегда делал — пропускать матчи. Он не был травмирован. Он просто пропускал матчи», – заявил 5-кратный участник Матча всех звезд.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Gil’s Arena
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