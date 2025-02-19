Джулиус Ирвинг о том, можно ли построить команду-победителя вокруг Джоэла Эмбиида: «Если он будет играть треть матчей, этого не произойдет»
Джулиус Ирвинг раскритиковал Джоэла Эмбиида за частые пропуски матчей.
Легенда «Филадельфии» Джулиус Ирвинг ответил на вопрос, можно ли построить команду-победителя вокруг Джоэла Эмбиида.
«Если он будет играть одну треть матчей, этого не произойдет.
И он только что получил новый контракт. Вы все время говорите, что парень не виноват, если тело предает его. Но это отговорка. Когда вы управляете клубом и хотите выиграть чемпионат, вы пытаетесь быть лидером и вдохновлять других игроков, вы должны найти способ», – сказал Ирвинг.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт SiriusXM NBA Radio в соцсети X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости