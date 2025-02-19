Джулиус Ирвинг о том, можно ли построить команду-победителя вокруг Джоэла Эмбиида: «Если он будет играть треть матчей, этого не произойдет»

Джулиус Ирвинг раскритиковал Джоэла Эмбиида за частые пропуски матчей.

Легенда «Филадельфии» Джулиус Ирвинг ответил на вопрос, можно ли построить команду-победителя вокруг Джоэла Эмбиида .

«Если он будет играть одну треть матчей, этого не произойдет.

И он только что получил новый контракт. Вы все время говорите, что парень не виноват, если тело предает его. Но это отговорка. Когда вы управляете клубом и хотите выиграть чемпионат, вы пытаетесь быть лидером и вдохновлять других игроков, вы должны найти способ», – сказал Ирвинг.