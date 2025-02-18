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Лонни Уокер подпишет контракт с «Филадельфией» – 3 млн долларов за 2 года

Лонни Уокер продолжит карьеру в «Филадельфии».

Американский защитник «Жальгириса» договорился с «Филадельфией» о подписании двухлетнего контракта на 3 миллиона долларов.

В контракте Уокера с литовским клубом была опция досрочного расторжения в случае перехода в команду НБА. Опция действовала до 18 февраля.

Ранее сегодня инсайдер Марк Стейн со ссылкой на агента игрока сообщил, что Уокер решил завершить сезон в Литве и планирует вернуться в НБА в следующем сезоне.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница инсайдера ESPN Шэмса Чарании в соцсети X
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