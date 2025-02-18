Лонни Уокер подпишет контракт с «Филадельфией» – 3 млн долларов за 2 года
Лонни Уокер продолжит карьеру в «Филадельфии».
Американский защитник «Жальгириса» договорился с «Филадельфией» о подписании двухлетнего контракта на 3 миллиона долларов.
В контракте Уокера с литовским клубом была опция досрочного расторжения в случае перехода в команду НБА. Опция действовала до 18 февраля.
Ранее сегодня инсайдер Марк Стейн со ссылкой на агента игрока сообщил, что Уокер решил завершить сезон в Литве и планирует вернуться в НБА в следующем сезоне.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем