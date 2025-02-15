Кевин Гарнетт – Джоэлу Эмбииду: «Пропусти остаток сезона. Приведи себя в порядок»
Кевин Гарнетт советует Джоэлу Эмбииду завершить сезон и заняться здоровьем.
«Эмбиид, здоровяк, выйди подышать свежим воздухом.
Пропусти остаток сезона. Приведи себя в порядок. Приведи свое тело в порядок. Иди и сделай операцию. Бро, ты не будет готов к сезону», – сказал член Зала славы.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Basketball Network
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем