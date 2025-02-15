Кевин Гарнетт – Джоэлу Эмбииду: «Пропусти остаток сезона. Приведи себя в порядок»

Кевин Гарнетт советует Джоэлу Эмбииду завершить сезон и заняться здоровьем.

«Эмбиид , здоровяк, выйди подышать свежим воздухом.

Пропусти остаток сезона. Приведи себя в порядок. Приведи свое тело в порядок. Иди и сделай операцию. Бро, ты не будет готов к сезону», – сказал член Зала славы.