Лонни Уокер получил сообщение о переходе в «Филадельфию» за 2 часа до дедлайна на возвращение в НБА в его контракте

Лонни Уокер вернулся в НБА в последний момент.

Защитник получил звонок о переходе в «Филадельфию» за 2 часа до окончания срока опции досрочного расторжения, прописанной в контракте баскетболиста с «Жальгирисом ».

Ранее инсайдер Марк Стейн сообщал , что Уокер уже нацелился заканчивать сезон в литовском клубе.