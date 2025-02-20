Лонни Уокер получил сообщение о переходе в «Филадельфию» за 2 часа до дедлайна на возвращение в НБА в его контракте
Лонни Уокер вернулся в НБА в последний момент.
Защитник получил звонок о переходе в «Филадельфию» за 2 часа до окончания срока опции досрочного расторжения, прописанной в контракте баскетболиста с «Жальгирисом».
Ранее инсайдер Марк Стейн сообщал, что Уокер уже нацелился заканчивать сезон в литовском клубе.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Лонни Уокера
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