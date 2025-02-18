Бэрон Дэвис: «Джимми Батлер привнес в «Уорриорз» динамику, которой у них никогда не было»

Бэрону Дэвису нравится объединение Джимми Батлера со Стефеном Карри.

«Джимми Батлер привнес в «Уорриорз» динамику, которой у них никогда не было.

Игрок, играющий в краске. Игрок, зарабатывающий штрафные броски. Кроме того, Джимми Батлер способен самостоятельно повлиять на исход игры и изменить его.

Это парень издевается над всеми в лиге. Он издевается над всеми и в нападении, и в защите. Это отвлекает внимание от Стефена Карри. Когда вернутся Куминга и остальные парни, они смогут заполнить пробел. Теперь у «Уорриорз» есть талант и две полярные личности», – сказал бывший игрок НБА.