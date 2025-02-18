Тайлер Хирро о 22-м номере Уиггинса в «Хит»: «С учетом обстоятельств последних месяцев это возможно»
Тайлер Хирро отреагировал на выбор номера Эндрю Уиггинсом.
Канадский форвард продолжит выступать под 22-м номером после обмена в «Майами». Под таким же за «Хит» играл Джимми Батлер.
Хирро считает, что это допустимо после того, как дважды выводивший команду в финал 36-летний баскетболист запросил обмен.
«Джимми, безусловно, легенда «Хит». Но с учетом обстоятельств последних месяцев это, наверное, возможно», – заявил защитник флоридцев.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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