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Джимми Батлер: «Я поклонник Стефена Карри, как и 99,9 процентов людей в мире»

Джимми Батлер признался, что очень рад переходу в «Голден Стэйт».

«Несмотря на то, что налоги в Майами были шикарными, я очень рад оказаться здесь. «Уорриорз» – первоклассная организация. Мне выпала возможность играть со Стефом Карри, я его поклонник, как и 99,9 процентов людей в мире. И у меня есть шанс выиграть чемпионат, чего еще можно желать?

К тому же, в команде есть Дрэймонд Грин. Мы с Дрэймондом неплохо ладим. Мы много играем в домино, он лучший. Вы не представляете, насколько он полезен для команды и умен. Он сделает все ради победы, и я это уважаю. С этим парнем победа всегда на первом месте», – сказал форвард «Голден Стэйт».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт LoonMuse в соцсети X
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