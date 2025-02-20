Селфи с часами Бобби Портиса помогло поймать банду чилийских грабителей домов спортсменов
ФБР поймало чилийских грабителей, специализировавшихся на спортсменах.
За последний год случилось несколько громких ограблений домов атлетов, среди которых оказались Бобби Портис, Лука Дончич, Майк Конли, Патрик Махоумс, Трэвис Келси и другие.
НБА в сотрудничестве с ФБР оповещала игроков об опасности.
Часы Бобби Портиса, похищенные 2 ноября в числе другой собственности из его дома, оказались на фотографиях частного профиля в iCloud. ФБР получило доступ к фотографиям, что помогло идентифицировать участников банды и предъявить им обвинения.
Семерых чилийцев смогли связать с ограблениями домов Портиса, Махоумса, Келси, Барроу и неназванного игрока «Мемфис Гриззлис».
Преступники использовали поддельные удостоверения личности и одноразовые телефоны и постоянно меняли арендованные машины.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
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