5

Селфи с часами Бобби Портиса помогло поймать банду чилийских грабителей домов спортсменов

ФБР поймало чилийских грабителей, специализировавшихся на спортсменах.

За последний год случилось несколько громких ограблений домов атлетов, среди которых оказались Бобби Портис, Лука Дончич, Майк Конли, Патрик Махоумс, Трэвис Келси и другие.

НБА в сотрудничестве с ФБР оповещала игроков об опасности.

Часы Бобби Портиса, похищенные 2 ноября в числе другой собственности из его дома, оказались на фотографиях частного профиля в iCloud. ФБР получило доступ к фотографиям, что помогло идентифицировать участников банды и предъявить им обвинения.

Семерых чилийцев смогли связать с ограблениями домов Портиса, Махоумса, Келси, Барроу и неназванного игрока «Мемфис Гриззлис».

Преступники использовали поддельные удостоверения личности и одноразовые телефоны и постоянно меняли арендованные машины.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
logoТрэвис Келси
logoПатрик Махоумс
logoБобби Портис
logoНБА
logoНФЛ
происшествия
logoЛука Дончич
logoМайк Конли
logoМемфис
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джейсон Кидд отказался от участия в пресс-конференции после поражения от «Кингз»
1311 февраля, 07:31
Болельщик в Далласе во время показа в караоке-камере изобразил фразу «Увольте Нико». Ему пришлось покинуть свое место на арене
3311 февраля, 05:11Видео
«Даллас» предложил сотрудникам головных офисов возможность работать из дома на фоне протестов после обмена Дончича
1110 февраля, 11:14
Главные новости
Леброн Джеймс: «Мы хорошо разыграли комбинацию Джей Джей Редика, просто не попали»
54 минуты назад
«У него шел бросок». Леброн Джеймс смазал два трехочковых под конец проигранного матча с «Шарлотт» (97:100)
5сегодня, 08:13Видео
Леброн Джеймс и Лука Дончич – авторы лучших моментов игрового дня НБА
8сегодня, 07:24Видео
Евробаскет-2025. Латвия встретится с Испанией, Турция сыграет с Италией и другие матчи
сегодня, 07:10
Лука Дончич: «Все нормально. Просто не реализовали хорошие броски, особенно я»
13сегодня, 06:55
Остин Ривз об удалении: «За 4 года я слышал столько всего в адрес судей, что непонятно, где проходит линия»
4сегодня, 06:45
56 очков Майлза Бриджеса и Ламело Болла на двоих помогли «Шарлотт» обыграть «Лейкерс»
2сегодня, 06:30Видео
НБА. «Лейкерс» уступили «Шарлотт»
248сегодня, 06:25
Лонни Уокер получил сообщение о переходе в «Филадельфию» за 2 часа до дедлайна на возвращение в НБА в его контракте
сегодня, 06:15
Зак Нуталл перейдет из «Пари НН» в «Бэйцзин Дакс»
сегодня, 05:55
Ко всем новостям
Последние новости
«Маккаби» близок к подписанию Макса Хайдеггера
21 минуту назад
Американский разыгрывающий Брианте Уэбер близок к переходу в «Кремону»
37 минут назад
«Чикаго» подпишет двусторонний контракт с Джамиром Янгом
4вчера, 20:58
Каспер Уэйр — об обмене Луки Дончича: «Одна из самых крупных и неожиданных сделок в истории баскетбола»
вчера, 20:51
Ульрих Чомче выбыл до конца сезона с частичным разрывом связки
вчера, 17:30
«Торонто» подписал 10-дневный контракт с Джаредом Роденом
вчера, 17:22
Андрей Зубков: «Из топ-клубов Лиги ВТБ сильнее всех выглядит УНИКС»
2вчера, 15:35
Серж Ибака может покинуть «Реал» до того, как закончится сезон
вчера, 14:45
«Маккаби Тель-Авив» подписал контракт с Джимми Кларком
1вчера, 14:38
Вышел новый выпуск «Вида сверху», посвященный Матчу звезд Единой лиги ВТБ
вчера, 14:26Видео