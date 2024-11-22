ФБР передало НБА информацию о международных группах воров из Южной Америки, нацелившихся на дома спортсменов
Дома нескольких спортсменов были ограблены.
За последнее время жертвами преступников стали разыгрывающий «Миннесоты» Майк Конли и форвард «Милуоки» Бобби Портис. В НФЛ пострадали Патрик Махоумс и Трэвис Келси из «Канзас-Сити».
ФБР сообщило, что смогло связать некоторые из преступлений с международными группами воров из Южной Америки. «Это хорошо организованные, сложные сообщества, работающие с продвинутыми технологиями и методами, включающими предварительную слежку, дронов и блокировщики связи», – обозначено в записке для спортивных лиг.
НБА передала информацию игрокам и клубам, сообщив, что воры прежде всего заинтересованы в наличности и товарах для черного рынка, таких как драгоценности, часы и сумки. Были также озвучены рекомендации для служб безопасности.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
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