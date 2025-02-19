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«Чикаго» подпишет двусторонний контракт с Джамиром Янгом

«Чикаго» подпишет Джамира Янга.

«Буллс» договорились о двустороннем контракте с разыгрывающим защитником Джамиром Янгом (24 года, 185 см).

Янг выступает в G-лиге за «Гранд-Рапидс», набирая 22,4 очка, 7,3 передачи, 4,5 подбора и 2,0 перехвата в среднем за матч.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт журналиста HoopsHype Майкла Скотто в соцсети X
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Джамир Янг
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