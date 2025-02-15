У «Орландо», «Мемфиса» и «Бруклина» самые продолжительные матчи в НБА, игры «Чикаго», «Бостона» и «Портленда» – самые короткие
Представлен рейтинг команд НБА с учетом продолжительности матчей.
У «Орландо», «Мемфиса» и «Бруклина» самые продолжительные матчи в НБА (в минутах), игры «Чикаго», «Бостона» и «Портленда» – самые короткие.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Owen Phillips
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