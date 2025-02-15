У «Орландо», «Мемфиса» и «Бруклина» самые продолжительные матчи в НБА, игры «Чикаго», «Бостона» и «Портленда» – самые короткие

Представлен рейтинг команд НБА с учетом продолжительности матчей.

У «Орландо », «Мемфиса » и «Бруклина » самые продолжительные матчи в НБА (в минутах), игры «Чикаго », «Бостона» и «Портленда» – самые короткие.