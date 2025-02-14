«Чикаго» собирается продолжить сотрудничество с Артурасом Карнишовасом
«Буллс» верят в нынешнего главу клубного офиса.
По информации Chicago Sun-Times, «Чикаго» намерен продолжить сотрудничество с вице-президентом по баскетбольным операциям Артурасом Карнишовасом.
Клуб также связывает свое будущее с генеральным менеджером Марком Эверсли и главным тренером Билли Донованом.
Карнишовас был нанят «Буллс» на должность руководителя фронт-офиса в апреле 2020 года.
Литовский управленец выбрал Матаса Бузелиса под 11-м номером на драфте-2024 и обменял Зака Лавина, взяв курс на перестройку.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Chicago Sun-Times
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