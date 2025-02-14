«Чикаго» собирается продолжить сотрудничество с Артурасом Карнишовасом

«Буллс» верят в нынешнего главу клубного офиса.

По информации Chicago Sun-Times, «Чикаго » намерен продолжить сотрудничество с вице-президентом по баскетбольным операциям Артурасом Карнишовасом .

Клуб также связывает свое будущее с генеральным менеджером Марком Эверсли и главным тренером Билли Донованом .

Карнишовас был нанят «Буллс» на должность руководителя фронт-офиса в апреле 2020 года.

Литовский управленец выбрал Матаса Бузелиса под 11-м номером на драфте-2024 и обменял Зака ​​Лавина, взяв курс на перестройку.