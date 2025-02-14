Матас Бузелис заменит Ива Мисси в Турнире восходящих звезд НБА

НБА объявила замену Ива Мисси.

Центровой «Нового Орлеана» пропустит Турнир восходящих звезд из-за травмы правого колена.

Его место займет форвард «Чикаго » Матас Бузелис .

Баскетболист уже участвует в звездном уик-энде в рамках конкурса данков.

Бузелис присоединится к команде Митча Ричмонда.