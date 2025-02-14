Матас Бузелис заменит Ива Мисси в Турнире восходящих звезд НБА
НБА объявила замену Ива Мисси.
Центровой «Нового Орлеана» пропустит Турнир восходящих звезд из-за травмы правого колена.
Его место займет форвард «Чикаго» Матас Бузелис.
Баскетболист уже участвует в звездном уик-энде в рамках конкурса данков.
Бузелис присоединится к команде Митча Ричмонда.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети NBA Сommunications
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