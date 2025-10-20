4

Расселл Уэстбрук: «Желание доказать свою правоту никуда не денется, пока я не закончу играть»

Разыгрывающий «Сакраменто» поделился мыслями о предстоящем 18-м сезоне в лиге.

«Я благодарен. Благодарен, что до сих пор здесь и у меня есть возможность выходить на площадку и соревноваться. Я буду делать то же, что делал всегда, и да, это желание доказать свою правоту всегда было моим двигателем, и оно никуда не денется, пока я не закончу играть», – сказал Уэстбрук.

Ранее девятикратный участник Матча всех звезд, подписавший с «Кингс» однолетний негарантированный контракт, заявил, что не планирует завершать карьеру после грядущего сезона.

Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?10957 голосов
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ВембаньямаВиктор Вембаньяма
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница SactownPete в соцсети X
logoРасселл Уэстбрук
logoСакраменто
logoНБА
