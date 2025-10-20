Пол Пирс сравнил Кевина Дюрэнта с Рэем Алленом: «Выбрал легкий путь»

Пирс провел параллели в ситуациях Аллена и Дюрэнта.

«С Рэем то же самое. Мы только что проиграли «Майами », и тогда ты переходишь к ним. Кей Ди, ты только что проиграл «Голден Стэйт », которых должен был победить, и ты присоединяешься к ним. Вот откуда берется критика. Потому что это было похоже на: «Черт, Кей Ди . Ты достаточно хорош, чтобы победить их».

Такими были звезды старой школы. Мы думали: «Черт, я справлюсь с этим. Я приму свои неудачи». Люди просто почувствовали, что он выбрал легкий путь. Вот и все», – сказал чемпион НБА-2008.

Далее Пирс пояснил, как «культура чемпионских перстней» размывает границы в таких спорах. Учитывая ту важность, которую придают чемпионским титулам и их влиянию на наследие игрока, Пирс выразил понимание ситуации Кевина Дюрэнта.