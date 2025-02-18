«Кливленд» и «Голден Стэйт» должны подписать 14-го игрока к четвергу

«Кавальерс» и «Уорриорз» должны добавить в свои составы 14-го игрока.

«Кливленд» и «Голден Стэйт » должны будут подписать стандартный контракт на этой неделе, чтобы соответствовать требованиям к составу. В настоящее время у обеих команд по 13 игроков на стандартных контрактах, они ​​должны добавить 14-го игрока к четвергу.

В командах НБА должно быть не менее 14 игроков на стандартных контрактах. Командам предоставляется окно в 14 дней, чтобы выполнить это требование, или до 28 дней в целом за сезон. «Кливленд » и «Голден Стэйт» сократили свои составы до 13 игроков в результате обменов перед дедлайном.