«Кливленд» и «Голден Стэйт» должны подписать 14-го игрока к четвергу
«Кавальерс» и «Уорриорз» должны добавить в свои составы 14-го игрока.
«Кливленд» и «Голден Стэйт» должны будут подписать стандартный контракт на этой неделе, чтобы соответствовать требованиям к составу. В настоящее время у обеих команд по 13 игроков на стандартных контрактах, они должны добавить 14-го игрока к четвергу.
В командах НБА должно быть не менее 14 игроков на стандартных контрактах. Командам предоставляется окно в 14 дней, чтобы выполнить это требование, или до 28 дней в целом за сезон. «Кливленд» и «Голден Стэйт» сократили свои составы до 13 игроков в результате обменов перед дедлайном.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Hoops Rumors
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