Кевин Дюрэнт: «Всегда чувствую любовь болельщиков в Сан-Франциско»
Кевин Дюрэнт высказался об овациях от болельщиков на Матче звезд в Сан-Франциско.
«Я всегда чувствую любовь болельщиков в Сан-Франциско. Никогда не сомневался, что меня здесь не любят.
Говорят, что я, возможно, не чувствую этой любви и не знаю, насколько она большая, но куда бы я ни поехал, во всех странах есть болельщики «Уорриорз». И они всегда дарят мне любовь.
Конечно, я слышал аплодисменты. Особенно на «Оракл-арене», это мой дом. У нас было много прекрасных воспоминаний в Сан-Франциско, поэтому у меня тесные отношения с местными болельщиками», – сказал форвард «Финикса».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Clutch Points в соцсети X
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