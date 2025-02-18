Кевин Дюрэнт: «Всегда чувствую любовь болельщиков в Сан-Франциско»

Кевин Дюрэнт высказался об овациях от болельщиков на Матче звезд в Сан-Франциско.

«Я всегда чувствую любовь болельщиков в Сан-Франциско. Никогда не сомневался, что меня здесь не любят.

Говорят, что я, возможно, не чувствую этой любви и не знаю, насколько она большая, но куда бы я ни поехал, во всех странах есть болельщики «Уорриорз». И они всегда дарят мне любовь.

Конечно, я слышал аплодисменты. Особенно на «Оракл-арене», это мой дом. У нас было много прекрасных воспоминаний в Сан-Франциско, поэтому у меня тесные отношения с местными болельщиками», – сказал форвард «Финикса».