Евролига. «Црвена Звезда» примет «Панатинаикос»

Сегодня пройдет один матч регулярного сезона Евролиги.

«Црвена Звезда» сыграет с «Панатинаикосом».

Евролига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Хапоэль Тель-Авив Израиль – 6-2, Жальгирис Литва – 6-2, Црвена Звезда Сербия – 6-2, Панатинаикос Греция – 5-3, Валенсия Испания – 5-3, Монако – 5-3, Олимпиакос Греция – 5-3, Барселона Испания – 5-3, Париж Франция – 4-4, Бавария Германия – 4-4, Реал Испания – 4-4, Виртус Италия – 4-4, Партизан Сербия – 3-5, Анадолу Эфес Турция – 3-5, Дубай ОАЭ – 3-5, Фенербахче Турция – 3-5, Милан Италия – 3-5, Маккаби Тель-Авив Израиль – 2-6, Виллербан Франция – 2-6, Баскония Испания – 2-6.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
