Виктор Вембаньяма: «Лука Дончич понимает и знает баскетбол лучше практически всех остальных. Я у него еще не выигрывал»
Виктор Вембаньяма готовится к встрече с «Лейкерс».
Форвард «Сперс» Виктор Вембаньяма сыграет против «Лейкерс» с Лукой Дончичем во главе.
«К Луке сложнее всего готовиться. Он понимает и знает баскетбол лучше практически всех остальных. Кажется, я у него еще не выигрывал», – признался француз.
Вембаньяма уступил в 4 очных встречах со словенцем. Дончич набирал 26,5 очка, 10,5 подбора и 10,5 передачи в этих матчах.
«Сперс» (5-1) и «Лейкерс» (6-2) находятся рядом в турнирной таблице.
