  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Виктор Вембаньяма: «Лука Дончич понимает и знает баскетбол лучше практически всех остальных. Я у него еще не выигрывал»
Виктор Вембаньяма: «Лука Дончич понимает и знает баскетбол лучше практически всех остальных. Я у него еще не выигрывал»

Виктор Вембаньяма готовится к встрече с «Лейкерс».

Форвард «Сперс» Виктор Вембаньяма сыграет против «Лейкерс» с Лукой Дончичем во главе.

«К Луке сложнее всего готовиться. Он понимает и знает баскетбол лучше практически всех остальных. Кажется, я у него еще не выигрывал», – признался француз.

Вембаньяма уступил в 4 очных встречах со словенцем. Дончич набирал 26,5 очка, 10,5 подбора и 10,5 передачи в этих матчах.

«Сперс» (5-1) и «Лейкерс» (6-2) находятся рядом в турнирной таблице.

