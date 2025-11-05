3

Защитник «Чикаго» Коби Уайт пропустит еще минимум две недели

Защитник «Буллз» Коби Уайт пока еще не близок к выходу на площадку. Игрок восстанавливается после травмы икроножной мышцы.

По словам главного тренера Билли Донована, Уайт приступит к полноценным тренировкам с командой со следующей недели. Игрок уже может ускоряться, но медики «Чикаго» хотят постепенно вводить его в строй.

Есть вероятность, что защитник вернется на площадку через 2 недели.

Уайт пока не играл в нынешнем розыгрыше. Без него «Буллз» идут на 1-м месте на Востоке с результатом 6-1.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Коди Вестерлунда
