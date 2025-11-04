  • Спортс
Андрей Кириленко о назначении Зорана Лукича в «Ираклис»: «Мы договаривались, что если у него будет предложение, то мы его отпустим»

Глава РФБ прокомментировал переход тренера сборной России в греческий клуб.

Андрей Кириленко отреагировал на назначение Зорана Лукича, тренера сборной России, главным тренером греческого «Ираклиса».

«Мы договаривались с Зораном, что если у него будет предложение от клубов или даже других сборных, то мы его отпустим. Потому что прекрасно понимаем, что мы не выступаем в официальных турнирах, а тренеру объективно хочется соревновательной динамики, осязаемых целей. О том, что он возглавит греческий «Ираклис», мы узнали вчера из официальных новостей, с Зораном я еще не разговаривал. Могу пожелать ему удачи.

Останется ли он во главе сборной? В ближайшее время мы вернемся к этому вопросу. Повторюсь, мы только вчера узнали, что он нашел себе клуб. Сядем обсудим, как нам лучше двигаться дальше. С тренером, который будет освобожден или будет совмещать. В любом случае нам бы хотелось, чтобы у тренера в приоритете была национальная команда. Особенно в нынешнее время.

Это уникальный период. Мы не играем в официальных турнирах и делаем акцент на тех ребятах, которые только находятся на подступах к первой сборной. Им надо уделять много внимания, и Зорану теперь будет тяжело это делать. До этого, когда он был только с нами, тренер провел очень много встреч с молодыми ребятами, проводил большой скаутинг.

Благодаря этому в последние три года у нас дебютировало большое количество ребят. В том числе тех, кто не имеет постоянной игровой практики в своих клубах. В сборной они получали свои шансы, и кто-то даже раскрылся. Так что Лукич проделал большую работу, которая заслуживает уважения», – сказал Кириленко в интервью «Спорт-Экспрессу».

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: «Спорт-Экспресс»
