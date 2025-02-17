Кевин Дюрэнт: «Со Стефом Карри очень легко играть»

Кевин Дюрэнт высказался о взаимопонимании со Стефеном Карри на площадке.

«Со Стефом очень легко играть.

Он не требует мяч. У него не требовательный характер, он чувствует игру, и это тот тип игроков, с которыми легко играть», – сказал форвард «Финикса».