Кевин Дюрэнт: «Со Стефом Карри очень легко играть»
Кевин Дюрэнт высказался о взаимопонимании со Стефеном Карри на площадке.
«Со Стефом очень легко играть.
Он не требует мяч. У него не требовательный характер, он чувствует игру, и это тот тип игроков, с которыми легко играть», – сказал форвард «Финикса».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт 95.7 The Game в соцсети X
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