Костас Слукас продлил контракт с «Панатинаикосом» еще на один сезон

По информации греческого издания SDNA, «Панатинаикос » договорился о подписании однолетнего контракта с ветераном Костасом Слукасом . Таким образом, 35-летний разыгрывающий останется в команде как минимум до конца сезона 2026/27.

Решение было принято после личной встречи Слукаса с владельцем клуба Димитрисом Яннакопулосом, в ходе которой стороны договорились продолжить сотрудничество.

За время выступления за «Панатинаикос » Слукас выиграл свой четвертый титул Евролиги и был признан Самым ценным игроком Финала четырех в 2024 году.

В текущем сезоне Евролиги опытный разыгрывающий провел 8 матчей, набирая в среднем 8,1 очка, 1,8 подбора и 5 передач за 19 минут игрового времени.