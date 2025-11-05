Зоран Лукич о клубной работе: «Уже совмещал посты в сборной и «Нижнем Новгороде». Поэтому не вижу никаких проблем»
Зоран Лукич прокомментировал работу со сборной России.
Зоран Лукич возглавил греческий «Ираклис», но не собирается бросать национальную команду России.
«Для меня это не новая история. Я уже совмещал посты в сборной и «Нижнем Новгороде». Поэтому не вижу никаких проблем. Клуб не возражает против совмещения и будет отпускать меня на каждое «окно» ФИБА.
Мой ассистент будет менять меня в этот период и руководить клубом по моим планам. Тут ни я, ни мой новый работодатель, не видим никаких проблем», – заявил сербский специалист.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Свободный агент». Канал в сети Telegram
