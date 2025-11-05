  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Зоран Лукич о клубной работе: «Уже совмещал посты в сборной и «Нижнем Новгороде». Поэтому не вижу никаких проблем»
0

Зоран Лукич о клубной работе: «Уже совмещал посты в сборной и «Нижнем Новгороде». Поэтому не вижу никаких проблем»

Зоран Лукич прокомментировал работу со сборной России.

Зоран Лукич возглавил греческий «Ираклис», но не собирается бросать национальную команду России.

«Для меня это не новая история. Я уже совмещал посты в сборной и «Нижнем Новгороде». Поэтому не вижу никаких проблем. Клуб не возражает против совмещения и будет отпускать меня на каждое «окно» ФИБА.

Мой ассистент будет менять меня в этот период и руководить клубом по моим планам. Тут ни я, ни мой новый работодатель, не видим никаких проблем», – заявил сербский специалист.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Свободный агент». Канал в сети Telegram
logoсборная России
logoЗоран Лукич
logoИраклис
logoРФБ
logoчемпионат Греции
logoБК Пари Нижний Новгород
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Андрей Кириленко о назначении Зорана Лукича в «Ираклис»: «Мы договаривались, что если у него будет предложение, то мы его отпустим»
вчера, 16:14
Главный тренер сборной России Зоран Лукич возглавил греческий «Ираклис»
3 ноября, 12:41Фото
Георгиос Барцокас: «Работа нашей команды за последние 6–7 лет является примером для подражания, стиль игры «Олимпиакоса» изучают на тренерских семинарах»
2 ноября, 18:59
Главные новости
Тайризу Халибертону устроили допинг-тест после видео с данком
10 минут назад
Яннис Адетокумбо о европейском проекте НБА: «Было бы здорово устроить встречу чемпионов, чтобы узнать, кто лучший в мире»
41 минуту назад
Марк Дэйгнолт о старте «Оклахомы» 8-0: «Больше радуюсь самой команде. Невероятно комфортные ощущения»
46 минут назад
Евролига. «Црвена Звезда» примет «Панатинаикос»
55 минут назад
Хосе Альварадо забросил ключевой трехочковый, закончил матч с «+21» и помог «Пеликанс» одержать первую победу в чемпионате
сегодня, 09:22Видео
Winline Basket Cup. «Зенит» примет УНИКС
сегодня, 09:05
Карло Маткович и Никола Вучевич – авторы лучших моментов игрового дня НБА
сегодня, 08:59Видео
Стив Керр: «Очень необычное расписание на старте. Карри, Грин и Батлер не пропускали матчей и немного выдохлись»
сегодня, 08:45
Егор Дёмин прибавляет в большинстве показателей, включая результативность и процент задействования, без Кэма Томаса на площадке
сегодня, 08:30Фото
«Было 90% вероятности, что не очнусь». Итальянский форвард Акилле Полонара вышел из комы
сегодня, 08:15Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Италии. «Брешия» сыграет с «Миланом», «Наполи» примет «Трапани Шарк»
сегодня, 07:15
Еврокубок. «Клуж» примет «Цедевиту-Олимпию», «Бахчешехир» сыграет с «Хапоэлем Иерусалим» и другие матчи
сегодня, 06:59
Чемпионат Италии. «Варезе» проиграл «Виртусу»
вчера, 21:03
Еврокубок. «Будучность» вырвала победу у «Бешикташа» в концовке, «Бурк» обыграл «Хемниц 99» благодаря рывку в четвертой четверти и другие результаты
вчера, 20:58
Winline Basket Cup. 30 очков Патрика Миллера не спасли «Локомотив-Кубань» от поражения в матче с «Мегой»
вчера, 19:40
Власти Бадалоны выделили 900 000 евро на организацию Финала четырех Лиги Чемпионов ФИБА
вчера, 18:39
Тайсон Картер выписан из больницы и продолжит восстановление в домашних условиях
вчера, 17:39
Костас Слукас продлил контракт с «Панатинаикосом» еще на один сезон
вчера, 16:35
Андрей Кириленко о назначении Зорана Лукича в «Ираклис»: «Мы договаривались, что если у него будет предложение, то мы его отпустим»
вчера, 16:14
Лука Шаманич близок к переходу в «Зенит»
вчера, 14:58