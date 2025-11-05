Алекса Аврамович восстанавливается с опережением графика и может вернуться во второй половине ноября

Алекса Аврамович ускоренно проводит реабилитацию.

Сербский защитник получил травму колена в начале октября. Сроки восстановления предварительно оценивались на уровне 10-12 недель с прицелом на возвращение в декабре-январе.

По сообщению инсайдера Донатаса Урбонаса, реабилитация игрока проходит быстрее, чем ожидалось. Аврамович может вернуться через пару недель.

«Дубай » идет с результатом 3-5 в Евролиге и 5-0 в Адриатической лиге.