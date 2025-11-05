  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Алекса Аврамович восстанавливается с опережением графика и может вернуться во второй половине ноября
0

Алекса Аврамович восстанавливается с опережением графика и может вернуться во второй половине ноября

Алекса Аврамович ускоренно проводит реабилитацию.

Сербский защитник получил травму колена в начале октября. Сроки восстановления предварительно оценивались на уровне 10-12 недель с прицелом на возвращение в декабре-январе.

По сообщению инсайдера Донатаса Урбонаса, реабилитация игрока проходит быстрее, чем ожидалось. Аврамович может вернуться через пару недель.

«Дубай» идет с результатом 3-5 в Евролиге и 5-0 в Адриатической лиге.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News
logoЕвролига
logoДубай
logoАлекса Аврамович
травмы
logoАдриатическая лига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Желько Обрадович после поражения от «Дубая»: «Это было очень уродливое зрелище. Нам придется что-то сделать, чтобы разбудить игроков»
3 ноября, 19:13
Джабари Паркер и Алексей Покушевски получили травмы в матче «Партизана» с «Борац Чачаком»
27 октября, 08:12
Юрица Големац о проекте «Дубая»: «Речь идет о создании культуры, команды, о привлечении фанатов. Не собираемся тратить кучу денег, чтобы выиграть все и сразу»
26 октября, 19:20
Главные новости
Патрик Миллер о поражении от «Меги»: «Жаль, что я не взял на себя решающий бросок. Теперь чувствую, что проиграли из-за меня»
14 минут назад
Единая лига ВТБ. «Пари НН» примет ЦСКА
33 минуты назад
Winline Basket Cup. «Зенит» примет УНИКС
33 минуты назад
Евролига. «Црвена Звезда» примет «Панатинаикос»
33 минуты назад
Защитник «Чикаго» Коби Уайт пропустит еще минимум две недели
сегодня, 10:59
Виктор Вембаньяма: «Лука Дончич понимает и знает баскетбол лучше практически всех остальных. Я у него еще не выигрывал»
сегодня, 10:44
Тайризу Халибертону устроили допинг-тест после видео с данком
сегодня, 10:30
Зоран Лукич о клубной работе: «Уже совмещал посты в сборной и «Нижнем Новгороде». Поэтому не вижу никаких проблем»
сегодня, 10:13
Яннис Адетокумбо о европейском проекте НБА: «Было бы здорово устроить встречу чемпионов, чтобы узнать, кто лучший в мире»
сегодня, 09:59
Марк Дэйгнолт о старте «Оклахомы» 8-0: «Больше радуюсь самой команде. Невероятно комфортные ощущения»
сегодня, 09:54
Ко всем новостям
Последние новости
Еврокубок. «Клуж» примет «Цедевиту-Олимпию», «Бахчешехир» сыграет с «Хапоэлем Иерусалим» и другие матчи
33 минуты назад
Чемпионат Италии. «Брешия» сыграет с «Миланом», «Наполи» примет «Трапани Шарк»
33 минуты назад
Форвард Джей Ти Тор близок к переезду в Европу и соглашению с «Арисом»
34 минуты назад
Чемпионат Италии. «Варезе» проиграл «Виртусу»
вчера, 21:03
Еврокубок. «Будучность» вырвала победу у «Бешикташа» в концовке, «Бурк» обыграл «Хемниц 99» благодаря рывку в четвертой четверти и другие результаты
вчера, 20:58
Winline Basket Cup. 30 очков Патрика Миллера не спасли «Локомотив-Кубань» от поражения в матче с «Мегой»
вчера, 19:40
Власти Бадалоны выделили 900 000 евро на организацию Финала четырех Лиги Чемпионов ФИБА
вчера, 18:39
Тайсон Картер выписан из больницы и продолжит восстановление в домашних условиях
вчера, 17:39
Костас Слукас продлил контракт с «Панатинаикосом» еще на один сезон
вчера, 16:35
Андрей Кириленко о назначении Зорана Лукича в «Ираклис»: «Мы договаривались, что если у него будет предложение, то мы его отпустим»
вчера, 16:14