Трей Мерфи о том, что Дрэймонд Грин назвал НБА «скучной»: «Не согласен. Игра веселая»

Трей Мерфи не согласен с Дрэймондом Грином, который назвал НБА «скучной».

«Я с этим не согласен. Я думаю, что игра веселая. Мне все еще нравится смотреть баскетбол, мне нравится играть в баскетбол.

Дедлайн обменов сильно повысил рейтинги, болельщики стали более заинтригованными и заинтересованными. Последние две недели перед Матчем всех звезд могут быть немного скучными, потому что все пытаются попасть на Матч всех звезд, но скучна ли НБА в целом? Я не уверен», – сказал форвард «Нового Орлеана».