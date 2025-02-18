Трей Мерфи о том, что Дрэймонд Грин назвал НБА «скучной»: «Не согласен. Игра веселая»
Трей Мерфи не согласен с Дрэймондом Грином, который назвал НБА «скучной».
«Я с этим не согласен. Я думаю, что игра веселая. Мне все еще нравится смотреть баскетбол, мне нравится играть в баскетбол.
Дедлайн обменов сильно повысил рейтинги, болельщики стали более заинтригованными и заинтересованными. Последние две недели перед Матчем всех звезд могут быть немного скучными, потому что все пытаются попасть на Матч всех звезд, но скучна ли НБА в целом? Я не уверен», – сказал форвард «Нового Орлеана».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Yahoo! Sports
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