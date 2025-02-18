0

Трей Мерфи о том, что Дрэймонд Грин назвал НБА «скучной»: «Не согласен. Игра веселая»

Трей Мерфи не согласен с Дрэймондом Грином, который назвал НБА «скучной».

«Я с этим не согласен. Я думаю, что игра веселая. Мне все еще нравится смотреть баскетбол, мне нравится играть в баскетбол.

Дедлайн обменов сильно повысил рейтинги, болельщики стали более заинтригованными и заинтересованными. Последние две недели перед Матчем всех звезд могут быть немного скучными, потому что все пытаются попасть на Матч всех звезд, но скучна ли НБА в целом? Я не уверен», – сказал форвард «Нового Орлеана».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Yahoo! Sports
logoДрэймонд Грин
logoНБА
logoНовый Орлеан
logoГолден Стэйт
logoТрей Мерфи
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чарльз Баркли – Дрэймонду Грину: «Ваше поколение испортило Матч всех звезд, поэтому нам приходится экспериментировать с восходящими звездами»
6вчера, 14:53
Кевин Дюрэнт: «Дрэймонд Грин был бы еще лучше в роли главного тренера, чем телевизионного аналитика»
4вчера, 11:50
Дрэймонд Грин: «Мне уже предлагали должность главного тренера в «Уорриорз». Но я не хочу»
11вчера, 10:18
Эдди Джонсон: «Дрэймонд Грин прав. В НБА 95% однообразных розыгрышей, баскетболисты напоминают роботов»
18вчера, 09:16
Рекомендуем
Главные новости
Маркифф Моррис: «Вижу в Остине Ривзе будущего участника Матча всех звезд»
4 минуты назад
Тим Хардуэй – Джимми Батлеру: «Ты ребенок. Ты плакса»
315 минут назад
Стивен Эй Смит: «Не верю, что иностранный игрок может стать лицом НБА»
1сегодня, 16:57
NCAA. Бригам Янг Егора Демина встретится с Канзасом
2сегодня, 16:47
Реджи Миллер официально стал комментатором NBC
1сегодня, 16:24
Первый в истории Матч звезд женской Премьер‑лиги состоится в следующем сезоне
2сегодня, 15:49
Премьер-лига. Женщины. УГМК обыграл «Надежду»
1сегодня, 15:44
Кевин Дюрэнт: «Всегда чувствую любовь болельщиков в Сан-Франциско»
8сегодня, 15:34
Леброн Джеймс – единственный игрок НБА, входящий в десятку лучших бомбардиров в трех разных клубах
5сегодня, 15:21
Журналист Ховард Бек о возможном кандидате на обмен: «Этим летом следите за Джа Морэнтом»
11сегодня, 15:00
Ко всем новостям
Последние новости
Лонни Уокер завершит сезон в «Жальгирисе», планирует вернуться в НБА в следующем сезоне
48 минут назад
Светислав Пешич: «Алексею Покушевски может потребоваться операция»
сегодня, 14:21
Михаил Беленицкий, Луи Лабери и Тони Тэйлор вернутся в состав УНИКСа в марте
сегодня, 14:01
Деннис Смит может покинуть «Реал» из-за сложной адаптации. После перехода в январе он отыграл лишь 35 минут
3сегодня, 08:20
«Уизардс» подписали 10-дневный контракт с Эриком Стивенсоном
сегодня, 07:25
Томас Димша перейдет из «Жальгириса» в «Сарагосу» на правах аренды
сегодня, 04:23
Горан Шашич: «Клубы из России уже этим летом могут вернуться к участию в Евролиге»
вчера, 21:13
Зоран Лукич: «Очень жду, что нашу сборную вернут на международную арену»
вчера, 21:08
Андрей Кириленко: «Сборная России проведет товарищеские матчи в июне»
1вчера, 20:24
Зоран Лукич: «У Егора Демина есть хорошие перспективы заиграть в НБА»
вчера, 19:56
Рекомендуем