Тайризу Халибертону устроили допинг-тест после видео с данком

Разыгрывающий «Индианы» Тайриз Халибертон получил разрыв ахиллова сухожилия в финале НБА. Баскетболиста не собираются возвращать в состав в этом сезоне, но Халибертон восстанавливается быстрыми темпами.

В конце октября защитник поделился видео , на котором исполняет осторожный данк. Через неделю игроку пришлось проходить допинг-контроль.