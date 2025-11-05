2

Тайризу Халибертону устроили допинг-тест после видео с данком

Разыгрывающий «Индианы» Тайриз Халибертон получил разрыв ахиллова сухожилия в финале НБА. Баскетболиста не собираются возвращать в состав в этом сезоне, но Халибертон восстанавливается быстрыми темпами.

В конце октября защитник поделился видео, на котором исполняет осторожный данк. Через неделю игроку пришлось проходить допинг-контроль.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Тайриза Халибертона
logoТайриз Халибертон
logoНБА
logoИндиана
травмы
