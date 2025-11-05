Тайризу Халибертону устроили допинг-тест после видео с данком
Разыгрывающий «Индианы» Тайриз Халибертон получил разрыв ахиллова сухожилия в финале НБА. Баскетболиста не собираются возвращать в состав в этом сезоне, но Халибертон восстанавливается быстрыми темпами.
В конце октября защитник поделился видео, на котором исполняет осторожный данк. Через неделю игроку пришлось проходить допинг-контроль.
