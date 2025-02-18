Первый в истории Матч звезд женской Премьер‑лиги состоится в следующем сезоне
В следующем году состоится первый в истории Матч звезд женской Премьер‑лиги.
В сезоне‑2025/26 впервые в истории будет проведен Матч звезд женской Премьер‑лиги. Программа и место проведения мероприятия станут известны позже.
Идея о женском Матче звезд была рассмотрена на прошедшем исполкоме РФБ.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Матч ТВ»
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