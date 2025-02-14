Мария Клюндикова (Вадеева) сыграет за «Спаркс» в следующем сезоне женской НБА

Мария Клюндикова возвращается в женскую НБА.

Агент Клюндиковой на территории России Иван Вадеев рассказал подробности возвращения центровой УГМК в «Лос-Анджелес Спаркс».

«Мы рады сообщить, что в предстоящем сезоне WNBA Мария Клюндикова будет выступать за команду «Лос-Анджелес Спаркс». На днях с Марией созванивались представители клуба из Лос-Анджелеса, руководство и в том числе главный тренер. После чего было принято окончательное решение об ее участии в сезоне-2025 в составе «Спаркс».

Это не новый контракт, уточнил агент. Будучи выбранной на драфте 2018 года под 11-м номером, Мария подписала трехсезонный (важная деталь) контракт новичка с клубом с Западного побережья. Это деталь означает, что игрок имеет право в течение трех сезонов выступать за свою команду. Такой формат контракта очень удобен для игроков, которые американское «межсезонье» проводят в других лигах», – рассказал Вадеев.