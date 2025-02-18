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Премьер-лига. Женщины. УГМК примет «Надежду»

Сегодня пройдет один матч регулярного чемпионата женской Премьер-лиги.

Екатеринбургский УГМК примет оренбургскую «Надежду».

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

2-й групповой раунд

Группа А

УГМК – Надежда

18 февраля. 17.00

Положение команд: УГМК – 20-1, МБА – 15-7, Ника – 14-8, Надежда – 13-8, Динамо Курск – 13-9, Енисей – 11-11.

Группа Б

Положение команд: Динамо Новосибирск – 9-12, Спарта энд К – 9-13, Самара – 8-13, Нефтяник – 4-18, Динамо Москва – 3-19.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское. 

Опубликовал: Валерий Левкин
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