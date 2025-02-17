Премьер-лига. Женщины. МБА примет «Нику», курское «Динамо» сыграет с «Енисеем» и другие матчи
Сегодня пройдут четыре матча регулярного чемпионата женской Премьер-лиги.
МБА примет «Нику», курское «Динамо» сыграет с «Енисеем».
Чемпионат России
Женщины
Премьер-лига
2-й групповой раунд
Группа А
МБА – Ника
17 февраля. 18:00
Динамо Курск – Енисей
17 февраля. 19:00
Положение команд: УГМК – 1-0, Ника – 1-0, Надежда – 1-0, МБА – 0-1, Динамо Курск – 0-1, Енисей – 0-1.
Группа Б
Динамо Новосибирск – Динамо Москва
17 февраля. 15:00
Спарта энд К – Нефтяник
17 февраля. 18:00
Положение команд: Спарта энд К – 1-0, Самара – 1-0, Динамо Новосибирск – 0-0, Нефтяник – 0-1, Динамо Москва – 0-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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