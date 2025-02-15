Раиса Мусина о Клюндиковой в WNBA: «Она всего достигла в российском баскетболе, но находит в себе силы и мотивацию идти вперед»
Раиса Мусина прокомментировала новость о возвращении Марии Клюндиковой в WNBA.
«Очень рада, что Маша снова едет в женскую НБА. Это большое достижение для всех нас. К сожалению, из‑за ковидных ограничений я не смогла туда попасть, поэтому завидую ей самой белой завистью. Мы долгое время играли вместе, до сих пор считаю ее самой крутой баскетболисткой, с которой выступала. Желаю ей большой удачи, по возможности буду смотреть за ее выступлениями. Как раз после рождения ребенка ночью не сплю, график поменялся. Думаю, Маша меня понимает, у нее тоже маленький ребенок.
Очень хотелось бы, чтобы наши молодые баскетболистки брали пример с Маши. Она всего достигла в российском баскетболе, но находит в себе силы и мотивацию идти вперед. Это идеальный пример. Будем болеть за тебя, подруга», – заявила баскетболистка «Ники».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Матч ТВ
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