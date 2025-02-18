Никола Йокич: «В США больше талантливых игроков, чем в остальном мире»
Никола Йокич заявил, что большинство талантливых игроков – американцы.
«В США больше талантливых игроков, чем в остальном мире.
Я думаю, что в Европе и остальном мире есть талантливые игроки, но большинство игроков из США», – сказал сербский центровой «Денвера».
Йокич является трехкратным MVP НБА и привел «Денвер» к чемпионскому титулу в 2023 году.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Associated Press
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