Стеф Карри нарушил правило 8 секунд к радости Николы Йокича

Никола Йокич похлопал арбитру после нарушения Стефа Карри.

Разыгрывающий забыл про правило 8 секунд к радости сербского центрового, опекавшего его при выводе мяча со своей половины площадки.

Команда Карри одержала итоговую победу в Матче всех звезд НБА со счетом 41:25.