Стеф Карри нарушил правило 8 секунд к радости Николы Йокича
Никола Йокич похлопал арбитру после нарушения Стефа Карри.
Разыгрывающий забыл про правило 8 секунд к радости сербского центрового, опекавшего его при выводе мяча со своей половины площадки.
Команда Карри одержала итоговую победу в Матче всех звезд НБА со счетом 41:25.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети BasketNews
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