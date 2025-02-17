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Стеф Карри нарушил правило 8 секунд к радости Николы Йокича

Никола Йокич похлопал арбитру после нарушения Стефа Карри.

Разыгрывающий забыл про правило 8 секунд к радости сербского центрового, опекавшего его при выводе мяча со своей половины площадки.

Команда Карри одержала итоговую победу в Матче всех звезд НБА со счетом 41:25.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети BasketNews
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