Никола Йокич: «Может быть, нам следует сосредоточиться на чем-то другом, а не на Матче всех звезд»

Никола Йокич ответил на вопрос, как можно улучшить Матч всех звезд.

«Я не знаю. Я думаю, что это вопрос не ко мне. Я не знаю.

Может быть, нам следует сосредоточиться на чем-то другом, а не на Матче всех звезд. Я думаю, так будет всегда, поэтому нам нужно с этим смириться», – сказал центровой «Денвера ».