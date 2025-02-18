Никола Йокич: «Может быть, нам следует сосредоточиться на чем-то другом, а не на Матче всех звезд»
Никола Йокич ответил на вопрос, как можно улучшить Матч всех звезд.
«Я не знаю. Я думаю, что это вопрос не ко мне. Я не знаю.
Может быть, нам следует сосредоточиться на чем-то другом, а не на Матче всех звезд. Я думаю, так будет всегда, поэтому нам нужно с этим смириться», – сказал центровой «Денвера».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Denver Post
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